Arezzonotizie.it - Le pagelle di Ternana-Arezzo. Pattarello il più incisivo, in difficoltà i difensori

Leggi su Arezzonotizie.it

Ledi.TROMBINI 6 One shot, one kill per la, che segna tre gol extra lusso ogni qualvolta inquadra lo specchio della porta. Il resto è ordinaria amministrazione.MONTINI 5 Serata di tregenda, con quel satanasso di Cicerelli che caracolla dalla sua.