Le pagelle della prima serata di Sanremo 2025

L’attesa è finita. Dopo countdown, gossip, polemiche e ripensamenti,è ufficialmente iniziato. Carlo Conti raccoglie il testimone lasciato da Amadeus e torna all’Ariston, forte delle tre conduzioni già nel curriculum. Un’edizione, la settantacinquesima, preceduta da abbandoni, semi-scandali e tanta, tanta curiosità rispetto ai trenta -pardon, ventinove- big in gara. Ma come sono i brani che si contenderanno la vittoria nellafinale? Ecco le nostre: lepuntataGaia– Chiamo io chiami tu: la cantautrice italo-brasiliana viene da un’estate trionfale al ritmo di Sesso e Samba, e non sembra intenzionata ad abbandonare il mood festaiolo delle sere d’agosto. Il tormentone c’è, la voce e il carisma pure; eppure, le sue scelte sanremesi sembrano sempre, in qualche modo, ricordare Elettra Lamborghini.