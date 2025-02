Ilfoglio.it - Le opposizioni (tranne Azione) chiedono la sfiducia di Nordio per il caso Almasri

Dopo Daniela Santanché, Carlo. L'opposizione prova a compattarsi contro il governo e annuncia una nuova mozione di, questa volta contro il ministro della Giustizia in relalla vicenda che ha coinvolto Osama al Najem “”, il capo della polizia penitenziaria libica arrestato in Italia, poi scarcerato e rimpatriato. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Più Europa presenteranno dunque in Parlamento una mozione di, come hanno comunicato gli stessi partiti con una nota congiunta che fa riferimento "alla gravissima vicenda della libere del rimpatrio con volo di stato del torturatore libico". Per il suo ruolo nell'intricata vicenda, il ministrorisulta già indagato insieme alla premier Giorgia Meloni, al ministro Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano.