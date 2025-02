Sport.quotidiano.net - Le news. Pozzecco convoca Grant in azzurro. Faried sta meglio dopo i capogiri di domenica

C’è Sasha(foto) nella rosa dei 20 giocatori che il coach della nazionale, Gianmarco, hato in vista degli ultimi match di qualificazione a Euro 2025: il 20 febbraio a Istanbul con la Turchia e il 23 a Reggio Calabria con l’Ungheria. Con il pass per la competizione già acquisito, il ct, a cui fa da assistente anche il viceallenatore Unahotels Federico Fucà, ha puntato su un roster giovane e di prospettiva., nato a Cagliari, proverà a entrare nei 12 che affronteranno la doppia sfida. In tema di organico, stavolta biancorosso, pare del tutto rientrato l’allarme per Kenneth. Il giocatore, che durante la gara di Treviso aveva subito un taglio all’arcata sopraccigliare, suturata in presa diretta dal fisioterapista, era rimasto negli spogliatoi per il resto dell’incontro, accusando qualche capogiro.