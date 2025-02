Robadadonne.it - Le mutilazioni genitali femminili nel mondo e in Italia: un’istantanea in numeri

La discriminazione nei confronti delle donne non ha confini, e può giungere fino a pratiche dannose ed estremamente dolorose per le stesse. È il caso delle(MGF), diffuse in tutto ile riconosciute, a livello globale, alla stregua di una violazione dei diritti umani delle donne e delle bambine.Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio, quali sono i suoie come si può prevenire e contrastare. Vi raccomandiamo. Le spose bambine non erano normali. Gli stupri legalizzati deglini in Africa Non fu solo Montanelli a sposare una dodicenne abissina. Nell'Africa conquistata daglini stupri legalizzati, madamato e concubinato, anche r.