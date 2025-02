Ilrestodelcarlino.it - Le minacce con un coltello. Ancora paura in centro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo essersi denudato in un ristorante e aver minacciato con unil titolare, un 42enne già ben noto alle forze dell’ordine è stato raggiunto dai carabinieri e denunciato per atti osceni e minaccia aggravata. Come noto, tutto risale alle 21.30 di giovedì sera, quando l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri, impegnata in servizi di prevenzione per le vie cittadine, è stata attirata da alcune persone in una via centrale della cittadina. Ai militari è stato indicato che poco prima, nei pressi di un ristorante lì vicino, un 42enne già noto alle forze dell’ordine per analoghe vicende, si era denudato. Fortunatamente in quel momento non erano molte le persone presenti, ma il titolare è subito uscito per invitare l’uomo a cessare con simili comportamentii. Per tutta risposta il soggetto ha mostrato undi piccole dimensioni minacciando il ristoratore.