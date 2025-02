Lanazione.it - Le meraviglie dell’Arcipelago. Giannutri, visite speciali alla Villa Romana e trekking

Isola del Giglio, 10 febbraio 2025 – Sull’Isola diun’esperienza unica tra natura e storia: aprono le prenotazioni per le escursioni giornalieredel 30 marzo e 6 aprile. Il Parco nazionale arcipelago Toscano organizza due escursionisull’isola con un itinerario che combina la visitae unnaturalistico guidato. È già possibile prenotare direttamente sul sito (www.parcoarcipelago.info/) ed il percorso è adatto a tutti e sarà modulato in base alle condizioni meteorologiche. Il programma della giornata prevede alle 9.30, il ritrovo con la guida a Porto Santo Stefano sulla Banchina Toscana, traghetto Maregiglio. Alle 10 partenza in nave esclusiva, arrivo adopo circa un’ora di navigazione, poi la visita guidata