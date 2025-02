Bergamonews.it - “Le Medichesse”, storie di vita per abbattere gli ostacoli alla carriera delle donne medico

Bergamo. In Italia, la medicina è donna: si attesta al 53% il valore percentualesotto i 70 anni, 171.645 su un totale di 325.114 professionisti (dati elaborati in occasione dell’8 marzo 2024 dal Ced – FNOMCeO). La situazione cambia, però, se si parla di ruoli apicali: si ferma al 33,97% il dato relativo alleche ricoprono ruoli di vertice nelle aziende sanitarie o ospedaliere (dati pubblicati da Openpolis il 7 marzo 2024).Nasce peril “soffitto di cristallo” che ancora ostacola lenel raggiungere posizioni di leadership, e per contribuire alle trasformazioni socio-culturali, organizzative e professionali che destrutturano le convenzioni sociali e favoriscono l’evoluzione della, “Le– Sempre cercando di essere là dove il mondo si muove”, il progetto teatrale realizzato dall’Associazione Italiana, in collaborazione con Chiesi Farmaceutici Spa e con il contributo di Teva Italia, che punta a valorizzare il contributoin campo sanitario.