Le Mans ’66 – La grande sfida | la storia vera dietro il film

Leggi su Cinefilos.it

Le’66 – La: lailLa 24 ore di Leè una delle gare più celebri dello sport automobilistico, dove i piloti vengono messi duramente alla prova per dimostrare il loro valore e quello delle auto che guidano. Ci sono numerosi celebri racconti legati alladi questa gara, ma con ilLe’66 – La(qui la recensione) il regista James Mangold (Logan – The Wolverine, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, A Complete Unknown) si concentra su una precisa edizione di essa, che ha riscritto il rapporto esistente tra due celebri scuderie: Ford e Ferrari (non a caso, il titolo originale delè Ford vs. Ferrari). Uscito nel 2019, ilha dunque ripercorso i retroscena che portarono all’edizione del 1966 e al suo valore nelladell’automobilismo.