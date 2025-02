Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Julia Si Allontana Di Nuovo Da Camilo!

Ledeltorna ad avere dei dubbi sudopo una cena che non va per il verso giusto. Lui però non si arrende e scatena la gelosia di Pablo!Ledelprosegue e, nel corso delle puntate, torneranno a farsi sentire i dubbi disulla sua vita sentimentale. L’avvocatessa infatti tornerà a non essere pienamente convinta di volersi fidare diperché torneranno a farsi sentire i ricordi legati al tradimento prima delle nozze. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?ha dei problemi con l’auto ed alla fine viene soccorsa ed aiutata da Pablo, che si trovava lì. Pablo non sa se ciò che ha fatto è giusto, ma in ogni caso la cosa non provoca nessun riavvicinamento.