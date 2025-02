Le lagne dei mafiosi in chat sui giovani d'oggi, le nuove leve e il «livello basso». La nostalgia dei vecchi tempi con la citazione al Padrino

Leggi su Open.online

Anche isi lamentano delle. Secondo i capi mafia, iche oggi rimpolpano le fila della criminalità organizzata non sono come quelli di una volta. Non dimostrano lealtà, non hanno il «prestigio» della mafia che fu. Quella che aveva contatti con la politica, con gli avvocati, con i «dottori», con gli imprenditori. Anche questo emerge dall’inchiesta della procura di Palermo che ha portato a 181 arresti tra boss, «colonnelli», uomini d’onore, ed estorsori di diversi «mandamenti» che secondo gli inquirenti erano al lavoro per ricostituire Cosa Nostra. Oggi ildella mafia «è»Tra le intercettazioni dell’inchiesta ce ne sono molte che tradiscono una fortedegli uomini di Cosa Nostra per i boss, lee il business di una volta. «Il», sentenziava al telefono il capomafia di Brancaccio Giancarlo Romano non sapendo di essere intercettato.