Superguidatv.it - Le Iene Top, stasera su Italia 1: servizi ed anticipazioni della puntata dell’11 febbraio 2025

Tutto pronto per “LeTop”, unaspeciale del noto programma di inchieste ideato da Davide Parenti e trasmesso in prima serata su1. Scopriamo le, i temi e le inchieste al centrodi, martedì 11.LeTop,su, martedì 11, appuntamento in prima serata su1 con “LeTop”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Si tratta di unaspeciale del programma che torna con i 10più amatistagione appena trascorsa. Si parte con la Iena Sebastian Gazzarrini, in giro per l’Europa a testare le giostre più spaventose. Con Filippo Roma, invece, si parla“pescivendola più bella d’” che si è vista bannare il suo profilo Tiktok.E ancora spazio alo di Veronica Ruggeri che aveva scoperto che una nota catena di ristoranti dal discreto successo, in realtà sembrerebbe nascondere brutte sorprese, mentre Alice Martinelli si è occupata del “chirurgo dei vip”, un medico estetico che ha non ha soddisfatto appieno le richieste dei suoi pazienti.