Le grandi bugie della sostenibilità - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore«Antonio Galdo per circa vent’anni ha scritto per il nostro settimanale (.). Negli ultimi anni la sua attenzione si è però concentrata sullo sviluppo sostenibile, al punto da aver fondato un sito che si chiama Nonsprecare.it, dove si parla di stili di vita compatibili con il pianeta e con la necessità di non inquinarlo. Se oggi scrivo di lui è perché una settimana fa mi è arrivata una mail in cui Antonio mi annunciava l’uscita di un suo nuovo libro, dal titolo Il mito infranto: come la falsaha reso il mondo più ingiusto. Ma come, mi sono chiesto, Antonio si è pentito? In realtà no, nessun ravvedimento. E però Galdo si è reso conto che dietro la cosiddetta transizione energetica verso un futuro ambientalmente compatibile, ci sono tanti imbrogli.» La casta dei consumatori verdi «» è una delle parole più di moda in questi anni ma, a forza di appiccicarla a tutto, se n’è smarrito il vero valore.