Le colonnine? Poco remunerative

La diffusione delle auto a basse emissioni è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Tuttavia per raggiungere questo obiettivo e favorire una sempre maggiore diffusione dei veicoli elettrici, la presenza e i vantaggi delle infrastrutture di ricarica giocano un ruolo importante. Quello che emerge da un rapporto sulle ‘’ del centro di analisi e ricerche Ref, è che al momento sono diversi gli ostacoli da superare, dalla scarsa rimuneratività degli investimenti e lo scetticismo dei consumatori. Come vanno le cose in Europa? La situazione non è certo rosea. Secondo la Commissione europea, per garantire un livello di elettrificazione dei veicoli necessario a raggiungere l’obiettivo del 55% di riduzione della CO2 dei veicoli leggeri, entro il 2030 dovranno essere operativi 3,5 milioni punti di ricarica pubblica.