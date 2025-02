Terzotemponapoli.com - Le cinque cose che forse non sai sul martedì e mercoledì di Champions League

Leggi su Terzotemponapoli.com

League – Per conquistare l’obiettivo degli ottavi di finale diLeague, i club che in classifica occupano dalla nona alla ventiquattresima posizione dovranno passare per la fase dei playoff. Tra questi rientrano Milan, Juventus e Atalanta, mentre l’Inter si attesta l’unica italiana ad aver avuto accesso diretto alla fase successiva grazie ad un prestigioso quarto posto. I sorteggi di Nyon hanno decretato le nuove avversarieI sorteggi di Nyon hanno decretato le nuove avversarie: Conceição e Thiago Motta dovranno prepararsi per la sfida contro le olandesi, rispettivamente Feyenoord e PSV, mentre alla Dea spetta il confronto inedito contro il Club Bruges. Anche per la fase degli spareggi diLeague, Superscommesse proponecuriosità sui match d’andata in programma11 e12 febbraio:curiosità sui match d’andata diLeague in programma11 e12 febbraio: 1.