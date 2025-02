Quotidiano.net - Le canzoni più famose di Olly: l’omaggio a De Andrè, la cover di Arisa, il duetto con Angelina

Leggi su Quotidiano.net

Federico Olivieri, in arte, è uno dei Big più attesi in gara a Sanremo 2025. E il motivo è da ricercare nell’anno ricco di emozioni,e soprattutto concerti di cui è stato protagonista il cantautore genovese. La partecipazione al Festival con il brano ‘Polvere’, dopo essere stato fra i vincitori di Sanremo Giovani con ‘L’anima balla’, lo ha fatto conoscere al grande pubblico, ma il successo roboante è arrivato solo pochi mesi dopo con l’inizio del suo tour nei club. Un tour soldout al quale ne è seguito un altro, ugualmente tutto esaurito. Il suo percorso però era iniziato ben prima e lo aveva portato, nel 2021 a ricevere grande attenzione dal pubblico per la suade ‘La notte’ diche aveva pubblicato su Instagram. Fra leche lo hanno lanciato in orbita ci sono senza dubbio ‘Per due come noi’, l’emozionanteconMango, e ‘Devastante’.