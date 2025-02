Ilrestodelcarlino.it - Le brutte sponde del canale riaperto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se il 70 per cento dei bolognesi si dichiara non d'accordo sulscoperto in via Riva Reno significa che nelle decisioni non è stato coinvolto. Non si dica da parte del Pd che era nel programma delle elezioni perché la gente vota più che altro il partito. Quando ci sono progetti impattanti sulla città' occorre chiedere il parere e il voto quartiere per quartiere. E ascoltare gli interlocutori soprattutto. Carlo Nadalini RiBeppe Boni Due terzi dei bolognesi che hanno aderito al sondaggio via web del Carlino hanno affermato chiaramente di essere contrari alla riapertura delin via Riva di Reno. "Sei favorevole alla riapertura deldi Reno nel centro storico di Bologna?". Questo è il quesito presentato ai lettori via internet. Certo, un sondaggio non è una prova scientifica e in questo caso ha abbracciato solo una fetta di cittadini e non la maggioranza.