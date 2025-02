Dilei.it - Le anticipazioni della prima serata di Sanremo 2025

L’attesa è finita.inizia ufficialmente martedì 11 febbraio, dalle 20,45 circa, e subito dopo il consueto appuntamento con ilFestival che sta riscuotendo un ottimo successo. Carlo Conti torna alla guidakermesse a 10 anni dal suo debutto sulle tavole del Teatro Ariston e non poteva essere accolto meglio di così. La Città è gremita, grazie anche allo spettacolo diffuso che non si limita alla sola gara ospitata dalla sala del celebre cinema in Riviera, mentre gli artisti hanno già sfilato in attesa di esibirsi per lavolta di fronte al pubblico. Ma cosa ci attende l’11 febbraio? Ecco tutte le, leTradizione vuole che nel corsosi esibiscano tutti gli artisti in gara. E le tradizioni non si cambiano.