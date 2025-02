Ilnapolista.it - Lazio-Napoli vietata ai residenti in Campania

Leggi su Ilnapolista.it

Per il match tradi campionato, iinnon potranno recarsi allo stadio Olimpico.aiinA confermare la notizia già trapelata nelle scorse ore, è una nota del club azzurro:La Sscinforma che i biglietti per il match, in programma sabato 15 febbraio 2025, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, saranno in vendita con le seguenti modalità:I biglietti saranno disponibili dalle ore 13:00 di martedì 11 febbraio 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi èainella Regione. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del, nonin