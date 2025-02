Lapresse.it - Lavoro, Meloni: “Superare tossica visione conflittuale che ancora persiste”

Intervento della presidente del Consiglio, Giorgia, all’Assemblea della Cisl a Roma. “Dobbiamo sostenere il nostro sistema produttivo ricostruendo le dinamiche tra imprese e lavoratori, superando quellachequalcuno si ostina a portare avanti”, ha detto. “Per questo abbiamo sostenuto la proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa, voluta dalla Cisl e che ora è in discussione in Parlamento. Dando così attuazione 77 anni dopo all’articolo 46 della Costituzione”, ha aggiunto la premier.Cisl,: “Voi mettete al centro i lavoratori e non una parte politica”“Anche quando non eravamo d’accordo, sapevamo che avevamo qualcuno di fronte a cui interessava solamente il bene dei lavoratori, non solo quello dell’organizzazione o di una parte politica”, ha sottolineato l’inquilina di Palazzo Chigi.