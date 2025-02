Romadailynews.it - Lavoro: il Comune di Roma ottiene la certificazione sulla parita’ di genere

Leggi su Romadailynews.it

Con il 34 per cento delle dirigenti donne, a fronte di un 72 per cento di presenza femminile tra i dipendenti capitolini, ildiha ottenuto ladi. In Italia, a precedere la Capitale in questo percorso, c’e’ soltanto Milano. “Siamo i primi insieme a Milano ad aver raggiunto questo traguardo che pero’ e’ un punto di inizio.Non e’ solo un riconoscimento formale, ma l’avvio di un percorso concreto per trasformare l’organizzazione delin chiave piu’ equa e inclusiva”, ha detto il sindaco di, Roberto Gualtieri. A oggi infatti il 66 per cento delle richieste dipart-time proviene da donne, segnale della necessita’ di politiche piu’ efficaci per la conciliazione vita-, e per quanto non si rilevi alcun divario retributivo ditra i dipendenti comunali asi registra comunque una sotto-rappresentazione delle donne nei ruoli apicali.