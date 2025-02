Ilgiorno.it - Lavori conclusi. Cinema-teatro a porte aperte

di adeguamento sono finiti, riledelMonica Vitti. Per il vernissage della sala rinnovata, sino a due anni fa "Piccolodella Martesana", oggi dotata anche di moderne tecnologie e schermo per le proiezioni, l’amministrazione comunale ha scelto il Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe. La cerimonia dunque bipartita: prima la presentazione della sala dopo il restyling, poi la proiezione del film "La rosa dell’Istria", dedicata al dramma degli esuli. Sul palco il sindaco Elisa Balconi, l’assessore aipubblici Egidio Vimercati, la delegata alla Cultura Lucia Marino, Enrico Marino del Lap (Laboratorio Artistico Permanente) che gestirà le attività e ha ricevuto in omaggio la "chiave" della struttura e il progettista Antonio Sauchelli. Dura da oltre due anni il percorso per la trasformazione delin cine