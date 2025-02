Lanazione.it - Lavoratori di Pam Panorama. Oggi sciopero e presidio in centro. Summit sulla riduzione di spazi

Va avanti la vertenza Pamai Gigli.sono in programmain piazza Duomo davanti alla Regione, alle 15, in concomitanza con l’incontro con l’azienda al tavolo di crisi regionale. Nell’occasione, la Filcams Cgil chiederà all’azienda non solo la conferma, nero su bianco, dei ritiri delle sospensioni e del pagamento delle retribuzioni, ma anche e soprattutto conto delladeglidi vendita del 60% nel supermercato di Campi e del rischio di conseguenti trasferimenti che "sanno tanto di licenziamenti mascherati".