Lavanderia San Donato | il bucato solo fino al 28 febbraio?

dell’ospedale San. Il servizio è in appalto alla società Arese che occupa, tra diretti e indiretti, 30 addetti.al 28. Dopo cosa accadrà?“A pochi giorni dalla scadenza, questa è una domanda ancora senza risposta – afferma Elisa Calori, segretaria della Filctem Cgi. Per il servizio non è stata indetta alcuna gara d’appalto. Per tutto lo scorso anno e in ripetuti incontri con la Asl Tse, abbiamo cercato di capire quali fossero le sorti di questo servizio. Dato che siamo ormai prossimi alla scadenza, non possiamo che auspicare la prosecuzione dell’attività per garantire un servizio essenziale nella fornitura del nostro ospedale, ma non possiamo non sottolineare questo atteggiamento così sfuggente da parte della ASL dalla quale ci saremmo attesi una maggiore e fattiva collaborazione”.