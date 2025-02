Ilrestodelcarlino.it - L’autobus per ricchi

Mentre nel mondo si cerca di incentivare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto (vedi Francia, ad esempio) a Bologna si sta facendo il contrario: non solo la città è affogata nel traffico a causa di cantieri grandi e piccoli, ma ora il Comune ha deciso di alzare il prezzo dei biglietti per il bus. D’accordo, l’inflazione galoppa e dal governo di Roma non arrivano soldi (così spiegano sindaco e assessori) però passare da 1,50 a 2,30 euro per la corsa singola è molto di più di un adeguamento al costo della vita. Aumento sensibile anche per il City pass (10 corse) da 14 a 19 euro, mentre gli abbonamenti hanno un adeguamento più leggero di 10 euro per gli annuali e di 3 per i mensili. ‘Più viaggi, meno paghi’ è lo slogan – non chiarissimo a dire il vero perché non si capisce come si può risparmiare – del primo cittadino Matteo Lepore che accusa il governo di aver tagliato le risorse per il fondo nazionale dei trasporti e che spiega che ‘non può metterci altri soldi’.