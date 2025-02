Inter-news.it - Lautaro Martinez trascina: Inter-Fiorentina manifesto del suo impatto sul gioco

Leggi su Inter-news.it

è tra i migliori in campo di(2-1), posticipo della ventiquattresima giornata della Serie A 2024/25. Il capitano nerazzurro non segna ma risulta più che decisivo per la vittoria finale.QUASI GOL – Il ritorno alla vittoria dell’contro lanon porta la firma di. Non direttamente almeno. Perché il capitano nerazzurro non figura sul tabellino della gara, vinta 2-1 dai nerazzurri. Tuttavia è indubbiamente lui a propiziare l’autogol di Marin Pongracic, che porta in vantaggio l’al 28?. E solo la traversa, sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo, gli impedisce di firmare il raddoppio nel primo tempo. Però, anche senza gol, la prestazione dimerita di essere elogiata. Perché aiuta a capire come il capitano dell’non sia un problema quando non segna.