Internews24.com - Lautaro, la traversa gli nega la gioia del gol. Le pagelle dei quotidiani per il capitano

di Redazione, ilnon trova ladel gol a causa della. Di seguito ledeiper il ToroIl posticipo del lunedi’ sera tra Inter e Fiorentina è stato anche il match di. Ilnerazzurro è apparso in forma ed è stato tra quelli che ha messo in difficoltà la difesa viola, una vera e propria spina nel fianco. Protagonista nell’autogol di Pongracic non ha trovato ladel gol a causa dellacolpita ma è stato un costante pericolo per i difensori della squadra di Palladino. Nella gara di San Siro ilha fatto vedere lunghe corse palla al piede, non si è sottratto ai duelli vincendoli anche con spirito di sacrifico. Si conferma una certezza per Inzaghi che ha ritrovato definitivamente il Toro con le sue prestazioni di qualità.