L’Audax Senigallia riposa ma arriva l’ultimo posto Corinaldo vince e oggi debutta in Coppa Italia

Il turno di riposo e la vittoria del Pontedera in casa della Buldog Lucrezia sono fatali in serie A2 per1970: per la squadra senigalliese la quindicesima giornata dice ultimoin classifica. "Al di là del risultato delle partite di sabato, noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercando di portare a casa qualche punto da qui alla fine - le parole del capitano giallorosso, il portiere Emanuele Chiarizia -. È impensabile sperare dire in fondo giocandosi la permanenza in categoria con sole due partite vinte. Sicuramente l’arrivo del nuovo mister (Daniel Martin), insieme ai due nuovi innesti (Medina e Pacenti), hanno portato una ventata di novità, anche se solo da questa settimana riusciremo a recuperare tutti dagli infortuni. Ci restano sette partite, che equivalgono a sette finali, e per provare a rimanere in A2 siamo chiamati a mettere tutto quello che abbiamo.