Ilgiorno.it - L’attesa infinita dei cittadini. HQMonza: "Ostacoli choc e proposte molto preoccupanti"

Leggi su Ilgiorno.it

Un’audizione regionale partita con i migliori auspici, ma che si è evoluta in una doccia fredda. Per la copertura degli extra costi per il prolungamento fino a Monza della metropolitana M5 siamo ancora piuttosto lontani dal traguardo. Durante l’incontro tra assessori regionali, consiglieri e alcuni deputati e senatori eletti in Lombardia, avvenuto ieri al Pirellone davanti alle Commissioni bilancio e infrastrutture del Consiglio regionale l’assessora regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi (nella foto) ha annunciato che la giunta ha deliberato il nuovo cronoprogramma: "Ora l’avvio dei lavori è previsto a settembre 2027 e la fine lavori a marzo 2033, con la conclusione dei collaudi e l’entrata in servizio nel dicembre 2033". Il nodo resta quello degli extra-costi, stimati all’inizio in 400 milioni e ora ulteriormente lievitati.