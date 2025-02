Lanazione.it - L’attentatore seriale. Falso allarme bomba e alta velocità in tilt. Anarchico condannato

Leggi su Lanazione.it

Nuova condanna per Antonio Recati. L’originario di Prato era accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti per aver sabotato una cabina elettrica, l’8 agosto 2023, sull’Firenze – Bologna, mandando inper ore la circolazione ferroviaria. Il 30enne, ieri in aula, è stato– con rito abbreviato – dal gip Angela Fantechi a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Il trentenne dovrà versare anche una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 60mila euro a favore di Rete ferroviaria italiana. La somma corrisponde all’ammontare dei danni provocati. Ancora una volta, però, è caduta l’aggravante del terrorismo. Recati, difeso dagli avvocati Michele Passione e Letizia Bertolucci, già nel marzo scorso era stato, sempre con rito abbreviato, a due anni di reclusione per sei attacchi incendiari sulla linea dell’che collega Firenze a Bologna messi a segno, nei tratti passanti dalle località di S.