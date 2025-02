Anteprima24.it - L’Associazione Hirpus presenta “Assist” al Circolo della Stampa

Tempo di lettura: 3 minuti«Creare una vera e propria Officina di Idee che leghi e coinvolga l’intero tessuto associativo e sociale del territorio per creare proposte, condividere istanze e contribuire alla costruzione di una società più equa ed inclusiva. Partendo dal dialogo ed utilizzando le tecnologie emergenti, una su tutte l’Intelligenza Artificiale».L’ingegner Michele Famiglietti, presidente del, illustra così il “Progetto” (acronimo per Artificial Intelligence per Sostenere e Stimolare l’Impatto Sociale e Territoriale) che verràto all’interno di una Conferenzache si terrà giovedì 20 febbraio, alle ore 18, presso ildi Avellino.Quello diè un manifesto programmatico che apre all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per la persecuzione di soluzioni che producano condizioni migliori di vitacomunità ma che, soprattutto, individua nel confronto concreto tra Associazioni l’unica via per costruire un contesto di ampia partecipazione ed inclusione per raggiungere questo scopo.