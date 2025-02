Calciomercato.it - L’assist di Guardiola: così Donnarumma può finire alla Juve

Novità di mercato possono arrivare per il portiere del Paris Saint-Germain: coinvolti anche il Manchester City e il club bianconeroUn intreccio di quelli che potrebbe animare il calciomercato estivo. Lantus protagonista, insieme a Gigioe il Manchester City.dipuò(LaPresse) – Calciomercato.itTutto nasce proprio dsocietà di Pepche sempre più spesso guarda in casa bianconera. C’è Cambiaso nel mirino e non è un segreto, ma non soltanto lui. Nella formazione di Motta, infatti, ha attirato l’interesse dei Citizens anche Michele Di Gregorio. Arrivatola scorsa estate proveniente dal Monza, il portiere ha alternato cose buone ad altre meno buone, ma sufficienti a convincerea puntare su di lui.