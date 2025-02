Ilgiorno.it - L’assessore cede il passo, torna a fare il consigliere

A Dairago le dimissioni delai lavori pubblici Emanuele Brumana hanno suscitato interrogativi tra i gruppi di minoranza, che hanno notato la sua assenza sia dal sito ufficiale del Comune che dalle delibere di giunta. Il "giallo" è stato subito chiarito dal sindaco Paola Rolfi: "Emanuele Brumana ha presentato le dimissioni dalla carica di assessore già lo scorso 8 gennaio". Nel rispondere ai dubbi sollevati da UniAmo Dairago e Scelgo Dairago, il sindaco ha sottolineato la difficoltà della scelta: "Non è stato semplice per lui prendere questa decisione, né per me accettarla, perché sappiamo tutti con quanta passione e impegno ha ricoperto il suo incarico dal 2016, sacrificando spesso i suoi impegni personali e professionali per l’attività amministrativa". Le dimissioni di Brumana seguono quelle di Giovanni Caccia, che nel novembre 2022 aveva lasciato sia il ruolo di assessore ad associazioni, cultura ed eventi sia la carica dicomunale.