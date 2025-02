Quotidiano.net - Lasciò morire la figlia. I giudici sulla mamma: nuova perizia psichiatrica

Alessia Pifferi, dopo che la presidente della Corte d’Assise d’Appello di Milano Ivana Caputo ha letto l’ordinanza di 4 pagine, ha sorriso e ha abbracciato il suo legale, l’avvocata Alessia Pontenani. I, accogliendo la richiesta della difesa, hanno disposto unasuper partes, nel processo d’Appello,38enne – condannata all’ergastolo in primo grado per omicidio volontario aggravato – che nell’estate 2022 abbandonò in casa a Milano edi stenti laDiana, di soli 18 mesi. "Non volevo ucciderla – ha detto ai suoi legali al termine dell’udienza – e spero che questo venga riconosciuto". Secondo i, la mancata valutazione di elementi come relazioni risalenti all’infanzia di Pifferi renderebbe il "compendio dibattimentale (..) incompleto, lacunoso oltre che a tratti contraddittorio".