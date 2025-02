Tuttivip.it - “Lascia la casa, con amarezza“. Grande Fratello, l’addio della concorrente cambia tutto: “Lei no…”

Leggi su Tuttivip.it

Durante la trentesima puntata del, andata in onda lunedì 10 febbraio 2025, il pubblico attendeva con trepidazione il verdetto del televoto. La tensione era alta, ma un annuncio inaspettato di Alfonso Signorini hato il corsoserata. Il televoto è stato annullato a causa dell’uscita anticipata di Pamela Petrarolo, che ha dovutore laper motivi personali improrogabili. Di conseguenza, i voti espressi fino a quel momento sono stati invalidati e rimborsati.La serata ha comunque riservato momenti decisivi, come il televoto flash per stabilire il primo finalista maschile. In gara c’erano Javier Martinez, Alfonso d’Apice, Lorenzo Spolverato e Luca Giglio. Il pubblico ha scelto Lorenzo Spolverato, che ha ottenuto il 45,61% delle preferenze, seguito da Javier con il 42,69%.