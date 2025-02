Iodonna.it - L'artista spegne le polemiche sulla sua partecipazione al Festival e commenta anche la discussa «Bella stronza», cover di Marco Masini con Fedez

A oltre 50 anni dalla prima volta, Marcellatorna nella sua «casa» delcon Pelle diamante, brano in gara a Sanremo 2025. Per lei si tratta della nonaal, la precedente era nel 2007, quando è arrivata 12esima con Forever per sempre. Ecco i passaggi più interessanti emersi nella conferenza stampa a poche ore dalla serata inaugurale. Marcellaa Sanremo 2025: «Dedico il brano alle donne con la “cazzimma”» X Leggi› A che ora finisce ogni sera Sanremo 2025? Marcellaa Sanremo 2025: «Pelle serpente è un inno alle donne»Rispondendo alle domande dei giornalisti, l’ha confermato la natura di «inno alle donne» del suo brano: «Parla di me e del mio carattere, attraverso cuile altre donne dovrebbero avere una forza in più.