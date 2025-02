Dayitalianews.com - L’arte e la creatività pontina protagonista al Festival della Canzone Italiana di Sanremo

Leggi su Dayitalianews.com

Questa sera, martedì 11 febbraio, prende ufficialmente il via la 75ª edizione deldie tra i protagonistirassegna musicale più seguita d’Italia ci saranno anche diversi artisti pontini, impegnati in varie categorie e ruoli all’internomanifestazione.Manuel Finotti e Laura Di Lenola tra le firme di “Vertebre”Tra le Nuove Proposte, Andrea Settembre si esibirà con “Vertebre”, brano che lo ha portato alla vittoria aGiovani e che porta la firma di due autori pontini: Manuel Finotti e Laura Di Lenola.Il duo, già affermato nel panorama musicale italiano, ha lavorato al pezzo insieme a Marco Bottoni e Carlo Avarello, entrambi legati al territorio pontino. Avarello, in particolare, è il fondatore di Isola degli Artisti, un’importante realtà musicalespecializzata nella crescita di nuovi talenti.