Arezzonotizie.it - L'Arezzo deve ritrovarsi. Il compito di Bucchi, la gestione della squadra, il polso fermo che serve

Leggi su Arezzonotizie.it

PERIODACCIO - Siamo a metà febbraio e l'va ricostruito psicologicamente, tecnicamente e tatticamente. Colpa di un 2025 clamorosamente avaro di risultati, con 5 punti conquistati in 6 giornate, una vittoria appena in casa dell'ultima in classifica, 2 pareggi per 0-0 giocando con l'uomo in.