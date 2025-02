Ilgiorno.it - L’area ex Tamini va recuperata. Fra le proposte, nuove abitazioni

Leggi su Ilgiorno.it

Quale futuro per l’ex? "Costruiamoci delle case". A Melegnano i politici di opposizione avanzano una proposta per il recupero del sito industriale, dismesso da anni, che si trova lungo la via Emilia, nel quartiere Montorfano; un tempo vi si producevano trasformatori energetici. Rimasta al palo l’ipotesi di costruirvi una piastra commerciale, con un nuovo supermercato Lidl, il Partito Democratico, la lista Insieme Cambiamo e il gruppo Alleanza Verdi-Sinistra propongono di realizzarvi un insediamento residenziale, traslando sull’exle volumetrie che dovrebbero sorgere in altre zone della città, ad esempio sui campi di calcio di via Maestri. Una soluzione che non comporterebbe ulteriore consumo di suolo, tanto più che la nuova edilizia sorgerebbe al posto dei capannoni già esistenti.