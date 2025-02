Anteprima24.it - L’appello della Curva Sud: “Remiamo tutti dalla stessa parte”

Tempo di lettura: 2 minuti“Autolesionismo è l’atteggiamento o il comportamento di chi agisce in maniera contraria al buon senso o ai propri interessi. Questo termine, molto spesso, riesce più degli altri a descrivere l’ambiente che circonda l’Us Avellino. Nessuno escluso a partire da chi va in campo (calciatori, mister e società) , passando per i giornalisti, per poi ritornare a chi popola gli spalti delnio Lombardi o chi peggio ancora rimane a casa e vomita la propria delusione sui social”. Comincia così il comunicato diffusoSud Avellino, accompagnato dallo striscione esposto all’esterno dello stadio.“Siamo stanchi di essere mortificati da un ambiente che non rispecchia minimamente il nostro modo d’essere. Siamo noi i primi a commettere errori e non ci nascondiamo dietro ad un dito, ma non possiamo accettare l’autolesionismo o pensare minimamente di gettare la spugna.