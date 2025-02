Ilfattoquotidiano.it - L’angoscia fa male al Pianeta: secondo il filosofo Byung-Chul Han il risentimento mette a rischio anche le democrazie

apocalittica della catastrofe climatica non ci aiuta in nessun modo a combattere la crisi dei nostri ecosistemi. Al contrario, come perverso pandemie, guerre, fine del mondo o della civiltà umana, ci rende impotenti, paralizzando sia l’azione individuale e sociale.per questo, la cosiddetta climate fiction, nuovo genere letterario, è dannosa e controproducente. È la tesi delsudcoereanoHan, contenuta nel libro Contro la società del(Einaudi). “Ci trasciniamo da una difficoltà all’altra, da una catastrofe all’altra, da un problema all’altro. La vita si atrofizza. Vivere si trasforma in sopravvivere”.e ilhanno altre conseguenze catastrofiche: spingono le persone tra le braccia delle destre populiste e alimentando l’odio, erodendo solidarietà, amicizia ed empatia.