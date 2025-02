2anews.it - L’altro Festival…oltre Sanremo: la Fondazione E-Novation incontra persone e professionisti

Leggi su 2anews.it

” resta una vetrina del Bel Paese, raccontato attraverso il canto, i testi ma al tempo dei social, anche attraverso influencer veri e presunti e ogni forma di linguaggio, non solo visivo, non solo canoro.è un appuntamento imperdibile per chi si occupa di comunicazione, chi studia i mercati, chi cerca di studiare la .