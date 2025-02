Ilrestodelcarlino.it - L’"alieno" di Miami ha fatto il giro di internet

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La nostra opinione quindi è che bisognerebbe prestare maggiore attenzione a quello che circola sue cercare un modo per distinguere la verità dal falso, per non diffondere informazioni false e creare confusione nella vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo bloccare e segnalare le fake news in circolazione, e non sostenerle, soprattutto su, che probabilmente un giorno sarà il centro della nostra vita quotidiana, ancora di più di quanto sia ora. Cosa intendiamo per ’sostenerle’? Quando una persona crea una fake news sui social, in molti dei casi è per attirare l’attenzione, infatti tutte le persone che mettono ’mi piace’, condividono o commentano il video in questione, fanno guadagnare soldi alla persona che ha diffuso la fake news, incitandolo a pensare che creando notizie false, sarà famoso, guadagnerà soldi, aumentando così la probabilità che in un futuro crei altre fake news.