Metropolitanmagazine.it - “L’albero delle noci” di Brunori Sas, testo e il significato della canzone di Sanremo 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sas, nome d’arte di Dario, si presenta al Festival dicon la. Debutto quindi assoluto aperSas, ma i suoi primi ricordi del Festival sono legati a una(«“Il clarinetto” di Renzo Arbore, nel 1986») e ai genitori: «Facevano le pagelle e mia madre litigava con mio padre accusandolo di imbrogliare per vincere!». Il 14 febbraio uscirà l’album “” («Ci ho lavorato a lungo con Riccardo Sinigallia, sarà una raccolta di ritratti e di stati d’animo»), a marzo un tour nei palazzetti e poi due serate-evento con orchestra, il 18 giugno al Circo Massimo di Roma e il 3 ottobre all’Arena di Verona: «Sono dei concerti che sogno di fare da tanti anni».“Un brano che mi fa il cuore dolce” ha raccontato il cantautore, “e in cui ho cercato con coraggio di cantare la gioia, ma anche l’inquietudine che una nuova nascita porta con sé: l’amore che non chiede niente in cambio, la felicità assurda e a tratti incontenibile, ma anche la paura di poterla perdere ‘sta felicità, il rimpianto per la vita di prima, il tempo che non torna.