Lanazione.it - L’Alba I versi per l’anima

Leggi su Lanazione.it

Premiati i vincitori del concorso letterario "per", organizzato dall’associazionee giunto quest’anno alla sedicesima edizione. Il concorso, articolato in tre sezioni (poesia, prosa, tweet, quest’ultima sezione sostenuta dalla famiglia Vitale), si è ufficialmente concluso domenica con la premiazione dei vincitori nella sede dell’associazione in via delle Belle Torri. A giudicare gli elaborati una commissione presieduta da Maria Velia Lorenzi, scrittrice e conduttrice del laboratorio "Esprimersi scrivendo", dalla presidente dell’associazione Diana Gallo e dagli scrittori Alessandro Scarpellini, Guido Martinelli e Cristiana Vettori. Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività socio-riabilitative dei percorsi di uscita dallo stigma della malattia mentale promossi dall’associazione.