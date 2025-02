Firenzetoday.it - L'agricoltura toscana in difficoltà: “Filiera più corta e tutela delle risorse idriche o i rischi saranno enormi”

Leggi su Firenzetoday.it

Il 2024 non è stato un buon anno per l'. A sottolinearlo la Cia Agricoltori Italiani della, insoddisfatta dei provvedimenti ed interventi adottati negli ultimi mesi da Europa, Governo e Regione, ritenuti insufficienti per contrastare lo stato die le numerose.