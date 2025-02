Ilrestodelcarlino.it - Ladri in azione nel centro estetico. Spariscono smalti e attrezzature

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

inneldi Civitanova,professionali per fare la nail art. Ingente il bottino. Il furto è stato messo a segno nel fine settimana appena trascorso. Nel mirino dei malviventi è finito unche si trova in via della Vela, Perfect Nails. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, che indagano sul furto, ignoti, nella notte, dopo l’una, hanno fatto irruzione nel, dopo aver forzato una vetrata di ingresso. Una volta dentro, hanno portato via diverse centinaia di confezioni diprofessionali, lampade Uv per asciugare lo smalto semipermanente, evarie per fare la manicure e la pedicure. Poi in tutta fretta se ne sono andati, lasciando ilpraticamente vuoto.