Laboratori su arte e personalità

Si usa uno specchio per guardare il viso e si usano le opere d’per guardare la propria anima. Proseguono nelle sale della Pinacoteca comunale di Cesena (via Aldini, 26) le iniziative di promozione del patrimonio artistico-culturale. L’occasione è data da ‘Svela la tua opera d’’, un ciclo di tre incontri-a cura di Caterina Criscione, Gestalt counsellor e docente al Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’ di Cesena e Rimini, che a partire da oggi guiderà i pcipanti nell’esplorazione delle profondità del proprio essere attraverso la scelta di alcune opere d’esposte in Pinacoteca. Ognio sarà preceduto da una breve introduzione sulla Pinacoteca. Primo appuntamento oggi dalle ore 11 alle 12.30, con ‘Un viaggio dentro di te’. Sabato 8 marzo, dalle 16 alle 17.30, con ‘, Anima, Poesia’.