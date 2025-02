Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery continua la sua crescita

Sensazioni ancora fortissime dopo quattro set di rarissima intensità emotiva e non solo, in una gara come quella che ha raccontato un PalaSavelli sold out con 3.442 appassionati accorsi per una sfida super. Già raggiungere il palas era un’impresa titanica quasi come quella che attendeva coach Massimiliano Ortenzi e i suoi ragazzi al cospetto dei Campioni d’Italia di Perugia guidati da Angelo Lorenzetti. Ha sfiorato l’impresa di portare la gara al quinto e quindi di prendersi anche un punto, la squadra di casa. Ma l’orgoglio per una gara svoltasi nei dettagli è tutta nelle parole di coach Massimiliano Ortenzi. "Con loro gli errori al servizio ci stanno, se non sei aggressivo e Giannelli ha la palla vicino a rete è difficile stargli vicino. Noi spingiamo molto al servizio e quello non ci è pesato a dire il vero.