La truffa corre sul web | Così un finto Gary Barlow ha cercato di raggirarmi

Le truffe on line e l’intelligenza artificiale sono due aspetti della società moderna strettamente collegati fra loro e alimenta il dibattito sui pericoli della cosiddetta ’AI’. Di questo argomento si è parlato domenica sera a Zona Bianca dove è intervenuta la giornalista ascolana Roberta Piergallini per raccontare la sua disavventura legata ad un cantante famoso,(foto) dei Take That. "L’ho conosciuto nel 1999 nella tappa ascolana del Festival Bar quando lo intervistai al Caffè Meletti. Mi ha colpito particolarmente perché appunto una bellissima persona, oltre che un grande artista anche una bellissima persona". Un’esperienza che sembrava archiviata ma che recentemente è tornata in auge grazie ad un’intervista che Piergallini ha concesso al sito ’telegiornaliste.com’ nella quale ha ricordato proprio quell’incontro.